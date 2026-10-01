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750 полицая пазят церемонията по идването на мощите на Цар Самуил

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Саркофагът на цар Самуил. Снимка: „Минерали-М“

Общо 750 полицая ще пазят церемонията по идването на мощите на цар Самуил тази събота. Това съобщи Иван Георгиев от СДВР.

Церемонията започва в 12,30 часа на площад „Батенберг“. След това ще бъдат положени в църквата „Св. София". Още от 12 часа ще бъде спряно движението от летище София, ул. „Мими Балканска", бул. „Брюксел", бул. „Цариградско шосе", бул. „Цар Освободител", ул. „Г. С. Раковски" и ул. „Оборище" за пристигането на мощите. Веднага след това то ще бъде пуснато.

От петък след 16 часа пък ще бъде забранено паркирането на автомобили на площад „Батенберг", площад „Николай Гяуров", пред Българската народна банка и Археологическия музей, по ул. „Московска" – от ул. „Малко Търново" до ул. „11 август", както и по ул. „Княз Александър I" – от бул. „Цар Освободител" до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко".

В събота ще има 2 филтровъчни пункта. На тях полицаи ще проверяват по метода оценка на риска желаещите да присъстват на събитието. Това няма да става на КПП-та, обясни Георгиев. 

Саркофагът на цар Самуил. Снимка: „Минерали-М“

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