Столична община обучава деца как да реагират при бедствия и аварии на специализирания си учебен полигон

Обучението на над 50 петокласници е част от проект, избран от жителите на район „Надежда" по програмата на СО „Граждански бюджет"

Повече от 50 ученици от 5. клас в 54. СУ „Св. Иван Рилски" се включиха в практическо обучение за реакция при бедствия и аварийни ситуации на учебния полигон на Столична община в Панчарево. Обучението е част от проект, избран от жителите на район „Надежда" по програмата на Столична община „Граждански бюджет". Проектът „SafeKids – Обучение за сигурност, самозащита и превенция на рискове за деца" се организира от SafeKids, а практическото обучение се провежда с участието на екипите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" на Столична община.

По време на обучението на полигона учениците се запознаха отблизо с работата на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" (АПП) на Столична община. Екипите на АПП им показаха как се реагира при различни извънредни ситуации и каква е ролята на специализираната техника и спасителните екипи. В рамките на практическите занятия учениците се запознаха с действията при земетресение, наводнение, пожар, пътнотранспортно произшествие и други аварийни ситуации. Чрез демонстрации и практически задачи те упражниха основни правила за безопасно поведение – как да разпознаят риска, как да запазят спокойствие, как да следват указанията на спасителните екипи и кога да потърсят помощ.