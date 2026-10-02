Полагат урната с праха на Калин Терзийски в Алеята, където са погребани Радичков и Хайтов

Урната с праха на писателя Калин Терзийски ще бъде положена на Алеята на творците в Централните софийски гробища, където са погребани почти всички от новите ни класици - Йордан Радичков, Валери Петров, Виктор Пасков, Николай Хайтов, Радой Ралин, Христо Фотев.

Това ще стане на 3 октомври, в събота, от 11 ч - близки, приятели и почитатели ще могат отново да си вземат сбогом с писателя, който си отиде твърде рано.

Терзийски почина внезапно на 22 януари тази година, два месеца, преди да навърши 56 г. Тъжната вест съобщи брат му Светослав в социалните мрежи: "Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере". Два дни по-късно семейство и приятели се сбогуваха с писателя на Централните софийски гробища.

Сега, 9 месеца по-късно, урната с праха му ще бъде погребана сред други забележими творци. А причината за това забавяне е в изчакването на решение на Министерството на културата, като лично Евтим Милошев е разрешил действието, съобщи организаторката - издателката Алина Караханова. Досега урната с праха на Терзийски се съхраняваше в дома на брат му. Молбата тя да бъде положена в Алеята на творците е била подадена още когато министър на културата бе Мариан Бачев, написа "Площад Славейков". Съюзът на българските писатели и нейният председател Боян Ангелов са се присъединили към инициативата и са изпратили писмо до министерството. Оттам дори са отпуснали средства за паметна плоча, която ще бъде поставена върху нишата с праха на писателя.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. По професия е лекар психиатър, завършил Медицинския университет в столицата. Работил е в психиатричната болница в Курило, но по-късно се отдава изцяло на писането. От 1996 до 2010 г. работи като сценарист в предаванията "Квартал", "Лица", "Каналето" (БНТ), "Досиетата Хъ" (Дарик радио), "Шаш", "Пълна лудница".

През март 2010 г. заедно с група водещи сценаристи прави Сдружение на българските телевизионни сценаристи (СБТС). Учредител е и на Асоциацията на писателите в България. През 2011 г. става първият българин, спечелил Наградата за литература на Европейския съюз за сборника с разкази "Има ли кой да ви обича". Година по-рано издава романа "Алкохол" в съавторство с Деяна Драгоева. Той е автобиографичен заради споделените лични преживявания, но и е базиран върху опита на автора при терапията на алкохолизъм в работата му като психиатър.

Терзийски никога не е крил, че страда от алкохолизъм, макар и да не е казвал защо и как се е случило. Но пък прецизно като с хирургически нож е обяснявал причините. И както смело пише, така и живее. През март 2020 г. - вероятно най-страшният месец в съвременната ни история, когато започва пандемията от коронавирус, той става доброволец към Столична община.

"Записах се на 21 март, ден преди 50-ия си юбилей, защото ми се стори, че това е хубав, символичен подарък за мен, почти шеговито казва тогава Терзийски пред "24 часа". Истинската причина е, че съвсем безкористно иска да помогне. Човек, който е бил в миналото лекар, няма как да стои безучастен, поне трябва да покаже готовност във всеки един момент да помогне с каквото може. Това и направих", разказа той тогава.