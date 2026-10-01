На хълма Света гора удари академичният звънец за над 4000 нови студенти

Над 4000 нови студенти влязоха във Великотърновския университет за старта на академичната година. Първокурсниците положиха студентска клетва, написана специално от гениалния поет Радко Радков за възпитаниците на светогорската Алма матер. Пред ректората, наследник на Търновската книжовна школа от средновековието, удари и академичният звънец. Ректорът проф. Димитър Димитров поздрави младите хора.

"Живеем в динамично време на дигитални трансформации и навлизане на изкуствения интелект. В тази нова реалност ролята на класическото университетско образование е по-важна от всякога, защото изкуственият интелект е нож с две остриета - води до леност на ума, което е най-тежкото заболяване. Развивайте своя естествен интелект, за да можете да управлявате изкуствения интелект, а не той вас", обърна се към студентите той.

"Изпълнена с успехи да бъде цялата година - това пожелавам на ректорското ръководство, на преподавателите, студентите и докторантите, на служителите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Щастие и огромна енергия за Велико Търново са пълните улици с млади хора. Наша обща цел и работа е старопрестолният град да е привлекателен за тях - за образование, установяване, развитие, кариера!" - написа във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов.