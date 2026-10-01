Бивш министър си търси работа, за да може да си плаща на адвокатите

Бившият екоминистър Борислав Сандов си търси допълнителна работа, след като бе обвинен във връзка с казуса „Петрохан".

Сандов споделя, че има нужда от повече средства и е готов да изслуша предложения от приятелите си в социалните мрежи.

Бившият министър е обвиняем за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан" - тази на Ивайло Калушев, която приключи съществуването си с общо шест трупа.

Според неговата защита обвинението е абсурдно и изтъква, че Сандов е бил извикан на разпит през март месец, по делото за убийствата при хижа „Петрохан" преди парламентарните избори, а действието в момента се извършва преди президентските избори. По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало.

В момента на Сандов е наложена мярка подписка, като през това време бившият министър ще търси допълнителна работа, стига тя да не пречи на семейните му ангажименти.

Ето какво пише Сандов във фейсбук:

"Търся допълнителна работа. Поради определени допълнителни разходи, свързани с действия на държавата спрямо мен, се налага да имам допълнителни приходи. Онези от вас, които ме познават отблизо, знаят че живея скромно и не съм забогатял от участието си във властта.

Мога да работя най-различни неща, а ако е за добра кауза, дори повече от очакваното. За част от експертизата ми вече се знае, но съм отворен и за нови неща. Единственото ми условие е работата да не пречи на семейните ми ангажименти и време за детето ми.

Самоосигуряващо лице съм.

Ако имате нещо предвид, пишете или звъннете!"

Борислав Сандов е обвинен за това, че на 8 февруари 2022 г., в качеството си на министър на околната среда и водите, е превишил властта си като е сключил споразумение с НАКЗТ и е възложил държавновластнически и контролни функции на сдружението. Целта е била набавяне на облага за неправителствената организация. Тя се е изразявала в неограничен достъп единствено на сдружението и на посочени от него представители в земи в района над хижа „Петрохан",