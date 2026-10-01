Йотова: Отношението към възрастните хора е въпрос и на човешко достойнство

"Отношението към възрастните хора е въпрос не само на грижа и социална подкрепа, а и на човешко достойнство. Всеки носи със себе си професионален и житейски опит, спомени, истории и мъдрост, които изграждат паметта на нашето общество. Затова е важно всеки ден да създаваме възможности за общуване, взаимно разбиране и близост между поколенията."

Това заяви президентът Илияна Йотова, която в днешния Международен ден на възрастните хора посрещна на „Дондуков" 2 участници и създатели на инициативата „Пейка на поколенията". Начинанието тръгва от Дом за възрастни в град Камено по идея на сдружение „Верният настойник", като инсталацията вече е била на няколко локации в Бургас и района.

Пейката на поколенията вече е пред сградата на президентската институция, а целта й е да насърчи хора на различни възрасти да общуват и да не късат връзката помежду си.

„Подобни инициативи са много ценни, защото срещат поколенията. Това дава възможност да черпим мъдрост един от друг, да събираме в ръцете си богатството на опита, за да го предадем на нашите деца и внуци", каза президентът Илияна Йотова при срещата си с възрастните хора. Тя изрази надежда за времето, в което пейката е в София, хора от различни възрасти да разказват един на друг за мечтите си, за спомените си. Йотова посрещна възрастни хора в президенството. Снимка: Президенство Йотова посрещна възрастни хора в президенството. Снимка: Президенство Йотова посрещна възрастни хора в президенството. Снимка: Президенство

Възрастните хора на България построиха днешната ни Родина и ние никога няма да пренебрегнем и забравим това, каза Илияна Йотова. Тя посочи, че връзката между поколенията е особено важна днес, когато хората все по-често се изолират един от друг и дори децата отвикват от най-естественото нещо – да играят и да споделят.

Пейката на поколенията ще бъде пред президентската институция със съдействието на Столичната община до 6 октомври.