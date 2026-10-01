Автошествие тръгва от Благоевград да посрещне тленните останки на цар Самуил

Най-дългото автошествие в чест на цар Самуил тръгва от Благоевград в събота. "Нека заедно отдадем почит на великия български владетел и покажем, че помним историята си! Това е ден, който заслужава да ни събере и да бъде празник за всички българи. Цар Самуил се връща у дома! Нека го посрещнем заедно - с уважение и почит!

Вземете българското знаме, добри приятели и се присъединете към шествието", призоваха от местната организация на "Прогресивна България".

Автомобилите ще се събират на паркинга на автомагистрала „Струма", между отбивката за „Метро" и отбивката за Рилския манастир, в посока София в 9 ч.

Община Петрич пък организира безплатен транспорт с автобуси за всички петричани, които искат да присъстват на тържеството на площад „Княз Александър I Батенберг".