Задържаха 43-годишен в монтанско за домашно насилие над малолетно дете

43-годишен мъж е задържан за причиняване на телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие в монтанското село Долно Белотинци
Под ръководството на Районна прокуратура – Монтана се води разследване по досъдебно производство.
В качеството на обвиняем е привлечен С.П., на 43 години.
В хода на разследването е установено, че на 29.09.2026 г. в с. Долно Белотинци, област Монтана, в условията на домашно насилие, е била причинена лека телесна повреда на малолетно лице, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето.
От събраните по наказателното производство доказателства е налице обосновано предположение, че С.П. е извършил престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем.
Същият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".
Делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Монтана.