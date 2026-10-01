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Задържаха 43-годишен в монтанско за домашно насилие над малолетно дете

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Мъжът е задържан за 72 часа. СНИМКА: Pixabay

43-годишен мъж е задържан за причиняване на телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие в монтанското село Долно Белотинци

Под ръководството на Районна прокуратура – Монтана се води разследване по досъдебно производство.

В качеството на обвиняем е привлечен С.П., на 43 години.

В хода на разследването е установено, че на 29.09.2026 г. в с. Долно Белотинци, област Монтана, в условията на домашно насилие, е била причинена лека телесна повреда на малолетно лице, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето.

От събраните по наказателното производство доказателства е налице обосновано предположение, че С.П. е извършил престъплението, за което е привлечен в качеството на обвиняем.

Същият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".

Делото продължава под надзора на Районна прокуратура – Монтана.

Мъжът е задържан за 72 часа. СНИМКА: Pixabay

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