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29-годишен доктор по компютърни науки и преподавател взе голямата награда "Джон Атанасов"

Елица Чупарова

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Президентът Илияна Йотова и Добрик Георгиев СНИМКА: Николай Литов

Където и да искате да отидете утре, където и да развивате таланта си, не прекъсвайте корена си с България, както не го направи Джон Атанасов, призова президентът Илияна Йотова

29-годишният доктор по компютърни науки Добрик Георгиев взе голямата награда "Джон Атанасов". Наградените лауреати от президентската инициатива получиха своите грамоти от държавния глава Илияна Йотова в Гербовата зала на "Дондуков 2".

Добрик е възпитаник на хасковската природоматематическа гимназия, в последствие става доктор по компютърни науки от британския университет "Кеймбридж". Неговият научен интерес е разработването и използването на изкуствен интелект в областта на машинното управление. Освен това преподава на студенти и е рецензент на основните конференции по машинно обучение в световен мащаб.

"За мен е огромна чест и отговорност да съм носител на наградата "Джон Атанасов". Тя е не просто още една оценка в моята кариера, тя е импулс да продължа да развивам науката напред", заяви 29-годишният мъж. Той бе категоричен, че неговите студенти са голямата му гордост. И цитира Аристотел: "Който напредва в науката, но изостава в морала, върви повече назад, отколкото напред."

Освен него грамоти в различни категории получиха ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб. Сред наградените са изследователи със значими научни и приложни разработки, олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни визионери, разработили проекти с висок обществен принос и утвърдени преподаватели, обучили успешни професионалисти в компютърните науки.

Церемонията, чийто патрон е видният изобретател с български произход проф. Джон Атанасов, се провежда за 24-та поредна година.

"Младите ни хора, които за пореден път доказаха, че са сред първите в информационните технологии, математиката и информатиката. Много десетилетия млади хора, учени, преподаватели, експерти, градят авторитета на България в новия дигитален свят. През 2026 г. младите хора на страната ни донесоха много награди и медали от международни състезания и олимпиади. Днес награждаваме българската гордост - младежите, които прославиха България по света", заяви президентът Илияна Йотова в словото си пред лауреатите на наградата.

"България през последните години показва, че вече е част от развитието на глобалните технологии. Най-големият институт за компютърни науки и изкуствен интелект в Източна Европа е в България - INSAIT. Фирмата „ЕндуроСат" привлича все повече интерес и привърженици. Те правят наноносители за космоса, можете да видите в реално време как се правят български сателити", каза още държавният глава.

"Днес имам съкровено желание - където и да искате да отидете утре, където и да развивате таланта си и да печелите повече самочувствие, не прекъсвайте корена си с България. Така, както го правеше Джон Атанасов, който до последния си ден се гордееше, че е от България", призова Йотова.

Президентът Илияна Йотова връчи наградите "Джон Атанасов" СНИМКА: Николай Литов
Президентът Илияна Йотова връчи наградите "Джон Атанасов" СНИМКА: Николай Литов

Ето и кои са всички наградени:

  • Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели" - носители станаха Андрей Стефанов и преподавателят му Дияна Петрова, както и Калоян Анастасов и менторът му Милен Спасов
    Андрей Стефанов и преподавателят му Дияна Петрова СНИМКА: Николай Литов
    Андрей Стефанов и преподавателят му Дияна Петрова СНИМКА: Николай Литов
    Калоян Анастасов и менторът му Милен Спасов СНИМКА: Николай Литов
    Калоян Анастасов и менторът му Милен Спасов СНИМКА: Николай Литов

В тази категория бяха връчени и 2 поощрителни грамоти - за десетокласникът и сребърен медалист от олимпиадата по информатика Сава Делев, и за деветокласникът Павел Геров

Сава Делев с президента СНИМКА: Николай Литов
Сава Делев с президента СНИМКА: Николай Литов
Павел Геров с президента СНИМКА: Николай Литов
Павел Геров с президента СНИМКА: Николай Литов

  • Грамота „Джон Атанасов за висок обществен принос" - носител стана студентът от Техническият университет Тихомир Гърменлиев, разработил дигиталната платформа "BulTrain" 
    Илияна Йотова и Тихомир Гърменлиев СНИМКА: Николай Литов
    Илияна Йотова и Тихомир Гърменлиев СНИМКА: Николай Литов
  • Грамота "Джон Атанасов за дебютен пробив в компютърните науки и технологии" - носители станаха докторантът по информатика от Шуменския университет Томислав Троев, както и студентът в университета за изкуствен интелект в Абу Даби, носител на редица награди Стефан Куюмджиев. Неговата награда взе майка му, тъй като днес той отново е спечелил награда в областта на науката, съобщиха от президентството. 
    Илияна Йотова с Томислав Троев СНИМКА: Николай Литов
    Илияна Йотова с Томислав Троев СНИМКА: Николай Литов
  • Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти" - носителите в тази категория са двама, а тя се дава на преподаватели и ментори в сферата на компютърните науки. Първият награден бе Ива Бен - водещ мениджър в "Майкрософт" и ментор на технологични лидери в САЩ. В тази категория грамота взе и Теодор Николов - преподавател в ОУ "Васил Левски" - Плевен, създател на STEM общност в района и организатор на плевенския научен фестивал.                           
    Илияна Йотова и Ива Бен СНИМКА: Николай Литов
    Илияна Йотова и Ива Бен СНИМКА: Николай Литов
    Илияна Йотова и Теодор Николов СНИМКА: Николай Литов
    Илияна Йотова и Теодор Николов СНИМКА: Николай Литов
                                                               

Президентът Илияна Йотова и Добрик Георгиев СНИМКА: Николай Литов
Президентът Илияна Йотова връчи наградите "Джон Атанасов" СНИМКА: Николай Литов
Андрей Стефанов и преподавателят му Дияна Петрова СНИМКА: Николай Литов
Калоян Анастасов и менторът му Милен Спасов СНИМКА: Николай Литов
Сава Делев с президента СНИМКА: Николай Литов
Павел Геров с президента СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова и Тихомир Гърменлиев СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова с Томислав Троев СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова и Ива Бен СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова и Теодор Николов СНИМКА: Николай Литов

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