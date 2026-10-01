Въоръжените сили демонстрираха способности пред ученици в Стара Загора

Възможностите за висше военно образование и перспективите за военна кариера бяха представени по атрактивен за младите хора начин по време на деня за демонстрация на способности на Въоръжените сили и ученическия спортен турнир „Тракийски победител" в парк „Артилерийски" в Стара Загора.

Демонстрациите, показите на техника и въоръжение, и спортната инициатива, съчетана с държавното военно първенство по функционален фитнес, са организирани от Министерството на отбраната, Щабът на отбраната и Националната военна спортна федерация със съдействието на Община Стара Загора. На откриването участници и гости бяха поздравени от заместник-министъра на отбраната Любомир Монов и заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

„Събитията днес са част от усилията ни да насърчим интереса към придобиване на висше военно образование и да популяризираме професионалните възможности, които дава Българската армия", каза в приветствието си заместник-министърът на отбраната Любомир Монов. В следващите години с навлизането на нова, модерна техника, армията ще предоставя още по-големи перспективи за мотивирани млади хора, знаещи и можещи, със смел дух, добро образование и физически качества, посочи той. По думите му - демонстрациите от военнослужещите показват синхрон между отлична физическа, тактическа и професионална подготовка, които са в основата на боеспособността. „Поддържането на отлична физическа подготовка и усъвършенстването на уменията са част от рутинните задължения на военнослужещите и проява на отговорност към обществото", подчерта той.

„Радваме се да Ви посрещнем на това събитие, с което искаме да дадем възможност да видите част от военното ни оборудване, да се насладите на демонстрациите на военни способности и да презентираме спорта в Министерството на отбраната и Българската армия. С всичко това отваряме нови хоризонти за младите хора чрез среща с професионализма и отдадеността на българските военнослужещи", заяви в приветствието си заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев. По думите му - този празник продължава истинската връзка между армията, образованието, спорта и общността. „Днес, чрез спорта и военно-приложните дейности, ще покажем как се възпитават качества като дисциплина, отговорност, отборен дух, чест и родолюбие. Това е безценно, особено в днешно време", каза още заместник-началникът на отбраната.

Сред акцентите на проявите в Стара Загора беше организираният от Централното военно окръжие ученически турнир „Тракийски победител", чийто компоненти са посветени на акценти от военната история на Стара Загора. В него първо място зае отбор „Граничарите" от ПГССИ „Христо Ботев" – Свиленград, второ място - отбор „Ботеви войводи" от СУ „Христо Ботев" – Враца и трето място - отбор „Стремци" от СУ „Васил Левски" – Карлово.

Наградите им бяха връчени от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев и началника на Националния военен университет „Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков. С покази на техника и въоръжение в събитията се включиха военнослужещи от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции, Служба „Военна полиция".

Сред официалните гости бяха заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, командири и представители на видовете Въоръжени сили, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков и други представители на местната и държавната власт.