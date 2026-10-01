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Озеленяват покрива на Община Благоевград, за да намалят прегряването на сградата

Тони Маскръчка

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Засенчват детски площадки в Благоевград срещу екстремните горещини. СНИМКА: СЮЗО

Предстои и частично озеленяване на покрива на сградата на общинската администрация в Благоевград за ограничаване на прегряването на сградата и градската среда през летните месеци. Това съобщиха от Сдружението на Югозападните общини (СЮЗО). То реализира пилотни мерки за адаптация към екстремните горещини в Благоевград. На две детски площадки в квартал „Струмско" са монтирани съоръжения за засенчване, които осигуряват защита от прякото слънчево греене и по-благоприятни условия за игра и престой на открито в горещите часове на деня.

Мярката се изпълнява по проект, в който СЮЗО работи съвместно с Община Благоевград и Областна администрация Благоевград.

На двете площадки предстои да бъдат монтирани сензори, които през следващия летен сезон ще събират данни за температурните условия. Така ще бъде проследен ефектът от засенчването и ще може да се оцени доколко подобна мярка подобрява условията за престой на открито в горещите дни.

Двете мерки са насочени към различни аспекти на адаптацията към високите температури – засенчването осигурява непосредствена защита на хората на открито, а озеленяването на покрива е дългосрочна мярка за ограничаване на прегряването на сградата.

Резултатите от пилотните дейности ще бъдат споделени с общините-членове на СЮЗО, като основа за обмен на опит и прилагане на подходящи решения и в други населени места.

Засенчват детски площадки в Благоевград срещу екстремните горещини. СНИМКА: СЮЗО

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