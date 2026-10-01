Георги Пеев: Вземаме финални разрешителни за полети до САЩ, работим да върнем и катарците

Скоро може да има директни полети от България до САЩ.

Нашето летище се превърна в low cost. Всички съседни държави имат полети до Америка, Китай - при нас няма такива. Заели сме се да върнем Qatar Airways, дали ще успеем - не знам, но ще направим всичко възможно. Очаквайте скоро, работим сериозно за полети отвъд океана, почти сме стигнали финалните разрешителни, каза министър Пеев пред Би Ти Ви в отговор дали скоро може да летим директно до Ню Йорк.

Министерството на транспорта ще положи усилия убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов да не повлияе негативно на бранша, увери министърът.

Предвид мащаба на дейността му има рискове да се отрази на бизнеса. Би могло да има последствия, но ще проведем разговори този ефект да не е негативен и ще направим всичко възможно компанията да продължи развитието си, каза Пеев. Той изказа съболезнования на семейството и близките на убития.

Сериозна фигура в транспортния бранш с една от най големите фирми в сухопътния и жп транспорта, активен участник в диалога с правителството и Министерството на транспорта. Познавам го от 4 месеца - откакто встъпихме в длъжност, винаги е бил коректен, изключително диалогичен и се е борил за интересите на бранша. Един от най-големите превозвоачи, описа го министър Пеев.

Влаковете са качествени - френски и чешки. Проблемът е, че трябва да имаме програма за модернизиране на целия подвижен състав, защото това сега е една малка стъпка - до края на септември ще имаме 60 нови единици, а на нас ни трябват 290. Затова с колегите трябва да разработи програма какви нови състави ни трябват. Давам пример - нямаме достатъчно спални вагони, а хората ги търсят през лятото, обясни министърът за моденизацията на БДЖ. По тази тема работи с вицепремиера Атанас Пеканов и дори разказа, че се е разбрал с него да гледа всяко негово интервю по тази тема. Пеканов пък му е обещал, че ако трябва, ще спи в Брюксел, но ще намери пари за постоянно подновяване на влаковете.

Той разказа за екшън плана за почти 23 млрд. евро между България, Гърция и Румъния в транспорта, който включва 25 проекта. Предвидени са нови мостове над река Дунав - засега два при Никопол и Силистра, но Пеев заяви, че засега не иска да се ангажира с точния им брой. Средствата ще са основно европейско финансиране от бюджета за перода от 2028 до 2034 г. Планът беше подписан преди ден в Брюксел от транспортните министри на България Георги Пеев и на Гърция Христос и държавният секретар на транспорта и инфраструктурата на Румъния Йонел Скриоштяну.