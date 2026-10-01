Делото за убийството на Мариян от Кула не тръгна по същество, продължава през ноември

Петчленен състав на окръжния съд във Видин гледа делото срещу двамата, които миналата година в началото на март убиха по особено жесток начин 20-годишния Мариян Пасков от Кула. Председател е съдия Илия Илиев, шеф на окръжния съд във Видин. В състава има още един съдия и трима съдебни заседатели.

Двамата обвиняеми 30-годишният Антон Илиев и 22-годишният Валентин Каменов, които бяха задържани в Чехия и са с постоянна мярка задържане под стража във Врачанския затвор, бяха въведени в залата под строга охрана и с белезници. И двамата имат служебни защитници.

Съдия Илиев насрочи следващо заседание за 3 ноември и не даде ход на делото по същество заради нередовното призоваване на една от сестрите на пострадалия и необходимостта от допълнителни процесуални действия, конструиране на частни обвинители и граждански ищци.

Биологичната майка на Мариян е подала молба да бъде конституирана като частен обвинител и граждански ищец в производството, като претендира да ѝ бъде заплатено обезщетение в размер на 150 000 евро от всеки един от двамата подсъдими за претърпените неимуществени вреди.

В съдебното заседание явилите се роднини на пострадалия заявиха желание да упражнят същите права и поискаха служебни повереници. Съдът разпореди да им бъдат определени такива, като ще се произнесе по конституирането на всеки от тях в следващото разпоредително заседание.

20-годишният Мариян Пасков, който е израснал в приемно семейство, бе убит по особено жесток начин в нощта на 2 срещу 3 март миналата година. След това трупът му бе изгорен и части от него изхвърлени в чувал на сметище на 150 метра от дома в който е станала убийството.

След убийството жители на Кула събраха подписка, подкрепена от 1200 души с искане убийците на Мариян да бъда изселени. Предстои в хода на делото да бъдат разпитани около 30 свидетели и десетки експерти.