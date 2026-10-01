"Светилник" достигна до 33 000 ученици

Новото издание на инициативата за училищни химни стартира днес

Инициативата за създаване на училищни химни „Светилник" вече обхваща 33 000 ученици. От начало ѝ през 2021 г. досега с химни са се сдобили 40 училища в 20 населени места в България, както и българската Болградска гимназия в Украйна. Днес беше дадено начало на шестото издание на инициативата, която се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата.

„Тази инициатива е един от начините да възродим усещането за училищна общност. Когато има една мелодия, която те свързва с училището и е звучала през годините, няма как да не трепне сърцето ти, като чуеш нейните тонове и нейните първи думи", каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Той благодари на всички творци, които са се включили в „Светилник", както и на организаторите от „Музикаутор". По думите му училищните химни допринасят за това училището да стане втори дом за децата и те да се чувстват уютно в среда, която приемат за своя. „Те имат още едно измерение – възпитават отношение към музиката, езика и творческата дейност", посочи министърът.

Той разказа за срещата си с ученици в Болградската гимназия, когато чул как те изпълняват училищния си химн. „Те срещат известни трудности в изговарянето на българските думи, но когато запяха, се усети връзката с езика. „Светилник" прави точно това – извежда красотата на езика през музиката, показва неговото многообразие и звучност", каза министър Вълчев.

Изпълнителният директор на „Музикаутор" Иван Димитров посочи, че всяка година организаторите на „Светилник" избират думи от български стихотворения, които се превръщат в мото на инициативата. За шестото издание, което започва днес, е избран стих от „В родината" на Петя Дубарова: „Всичко във песен звъни". Тази година покана за участие ще бъде отправена към училища в Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян, Шумен и Разград.

Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев припомни, че инициативата „Светилник", на която БНР е партньор, започна с шест столични училища, след което стана национална, а вече е прекрачила и границите на страната.

Главният секретар на БТА Юлия Соколова сподели, че за екипа на агенцията, която също е партньор на инициативата от самото ѝ начало, един от най-вълнуващите и емоционални моменти е бил този, в който са имали възможност да помогнат на българските ученици в Украйна да се сдобият със собствен химн.

В откриването на шестото издание на „Светилник" участваха и заместник-кметът на Столична община Ирина Дакова, председателят на Съвета за електронни медии Габриела Наплатанова и деканът на факултет „Екранни изкуства" в НАТФИЗ доц. Цветелина Цветкова.