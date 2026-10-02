Ансамбълът по художествена гимнастика заедно с екипите на „Една от 8“ и „Фантастико“ изненадаха стотици клиенти на българската търговска верига с посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“. Грациите и организаторите на кампанията поднесоха рози, торбички и хлебчета с напомняне да не се пропускат профилактичните прегледи за рак на гърдата. С този красив жест за шеста поредна година беше даден старт на инициативата „Прегледай се. Погрижи се за себе си!“ в подкрепа на фондация „Една от 8“.

„Всяка роза, която подарихме днес, носи едно просто, но много важно послание – грижете се за здравето си. Един профилактичен преглед може да спаси живот, не само вашия, но и този на хората, които най-много обичате“, призовава Рая Божилова.

„За нас беше истинско удоволствие да подкрепим кауза, която напомня колко ценна е навременната грижа за здравето. С тези красиви рози се надявам, че насърчихме повече жени да се погрижат за себе си и да не забравят за годишния преглед при специалист“, споделя Магдалена Вълкова.

Снимка: Фантастико груп

В подкрепа на дейността на фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ през целия месец октомври пекарните на „Фантастико“ „Хляб за живот“ ще продават продукти с кауза. За всеки закупен хляб, багета или франзела с този бранд в периода 01-31 октомври компанията ще дарява 0,50 евро в помощ на Фондацията. В кампанията са включени общо 15 вида ръчно приготвени занаятчийски продукти, а клиентите успяха да опитат част от тях по време на събитието.

Снимка: Фантастико груп

„Хлябът е неизменна част от всяка трапеза и символ на грижа за най-близките. Именно затова тази година избрахме да подкрепим каузата на фондация „Една от 8“ чрез занаятчийските хлябове, които приготвяме в нашите пекарни. От опит знам, че когато обединим усилията си, можем да достигнем до повече жени с посланието, че профилактиката и ранната диагностика спасяват живот“, посочва Любен Славов, технолог в пекарните „Хляб за живот“.

По време на събитието посланието да не забравяме за годишния преглед при лекар достигна до домовете на клиентите на търговската верига и благодарение на специално изработени розови текстилни торбички. „За шеста поредна година заедно с „Фантастико“ отправяме посланието „Прегледай се. Погрижи се за себе си“ към стотици хиляди жени. За шеста поредна година „Фантастико“ застават до „Една от 8“, за да подкрепят дейностите ни в помощ на жените с рак на гърдата и на техните близки. Шеста поредна година - не само припознаване на каузата и нашите усиля, но и разбиране на важността от устойчивата финансова подкрепа, за да продължаваме да сме до тези, които се нуждаят от протегнатата ни ръка. Благодарим Ви!“, споделя Гергана Богданова, управител на фондация „Една от 8“.

На финала на кампанията събраните средства в подкрепа на „Една от 8“ ще бъдат предназначени за емоционална, психологическа и информационна помощ на жени с рак на гърдата и техните близки.