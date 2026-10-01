Трите мечета от село Гьоврен са убили 21 кокошки

Трите мечета в девинското село Гьоврен са нападнали кокошарник и са унищожили 21 кокошки. След нападението са останали живи само три-четири птици.

Щетата е нанесена в ранните сутрешни часове, каза за БТА директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян Екатерина Гаджева. Става въпрос за същите млади мечки, които през последните седмици многократно са засичани от охранителни камери да обикалят по улиците на Гьоврен и да търсят храна в контейнерите за отпадъци.

Гаджева добави, че експерти от РИОСВ са извършили проверка на място тази сутрин.

За ограничаване на навлизането на мечките в населеното място Държавното горско стопанство (ДГС) – Триград сформира дежурни екипи. Докато дежурната група е била на място тази нощ, мечките не са се появили. След това, в ранните сутрешни часове, те са влезли в селото и са нападнали кокошарника.

Три мечета обикалят от няколко седмици улиците на девинското село Гьоврен и всяват тревога сред местните жители. Животните търсят храна около контейнерите за смет и все по-често навлизат навътре в населеното място.

По информация на жители мечетата са на около две години и наскоро са се отделили от майка си. Камери за видеонаблюдение са заснели животните да се движат по улиците, включително в района над кметството.

Проблемът е регистриран още от 15 септември, когато са получени първите сигнали за появата на мечетата в селото. На 21 септември кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова е подала сигнал до РИОСВ. При извършения оглед са открити следи и изпражнения, потвърждаващи присъствието на животните.

Местни младежи са се опитали да прогонят едно от мечетата, като са използвали силен шум, част от тях са били с тротинетки.

„Хората се страхуват за децата си - някои отиват и се връщат от работа, има възрастни. Трябва да се измисли вариант за прогонване, улавяне или преместване. Притесняваме се всички, дано не се стигне да нападнат човек", коментира кметът на Гьоврен Снежана Чавдарова.

Жителите настояват институциите да предприемат своевременни мерки, тъй като мечетата все повече привикват към човешкото присъствие и имат лесен достъп до храна в контейнерите за отпадъци