Отец Кирил Дидов: Цар Самуил може би е приел вярата в храма "Света София"

„Може би в храма „Света София – Божия премъдрост" цар Самуил е приел вярата и дори да е бил кръстен тук, но това са предположения. Това, че наистина е бил християнин, показва, че е построил базиликата „Свети Ахилий" и там е пренесъл и поставил мощите на св. Ахилий Лариски".

Това съобщи пред БТА отец Кирил Дидов – председател на църковното настоятелство на столичния храм „Света София – Божия премъдрост".

Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост".

Той уточни, че „в саркофага ще бъде поставен ковчегът с тленните останки на цар Самуил".

По думите му „несъмнено цар Самуил е бил вярващ човек и е помагал за разпространението на вярата в неговото царство".

На въпрос от църковна, религиозна гледна точка как може да се определи събитието по получаването на тленните останки на цар Самуил, отец Кирил Дидов отговори, че „това е голямо събитие и е едно от хубавите неща в Европейския съюз (ЕС), защото две балкански държави, които в годините са имали и военни, и много други спорове, чрез ЕС намират решение на един казус, който е взаимноизгоден. И той е свързан с пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България, а Гърция, и по-точно гръцките манастири, ще получи свои предмети".

„На 3 октомври ще има шествие, което ще тръгне от площад „Батенберг" – пред Националната галерия, пред бившия царски дворец, и ще достигне до храма „Света София – Божия премъдрост". Ще има панихида в памет на цар Самуил, която се очаква да бъде отслужена от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил", обясни отец Кирил Дидов.

Той добави, че след това ковчегът ще бъде положен в саркофага и всички ще могат да се поклонят пред тленните останки на цар Самуил. И занапред всички, които искат да направят това, ще имат възможност да го сторят в храма, допълни отец Дидов.

На 29 септември стана ясно, че останките на българския владетел ще бъдат върнати у нас след след споразумение и интензивни преговори с Гърция.

Премиерът Румен Радев ще приеме останките на цар Самуил на 3 октомври в Музея на византийската култура в Солун на официална церемония.

Те ще бъдат транспортирани със "Спартан" до София и ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София", където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.

На 3 октомври в 12:30 ч. на площад „Батенберг" пред Княжеския дворец в София ще е посрещането на тленните останки на цар Самуил. След това ще има шествие до „Света София".