Само един зам.-кмет остана от първия екип на Терзиев, за ден махна още двама (Обзор)

Само един зам.-кмет от първия екип, с който Васил Терзиев стартира управлението си в София, днес все още е на поста си. Това е Надежда Бачева, която е с ресор “Социални дейности и здравеопазване”. Тя остана единствена, след като в четвъртък столичният кмет махна още двама свои заместници. От екипа на кмета Васил Терзиев, с който той стартира, а след това и отчете първата си година, днес заместник му е само Надежда Бачева (най-вдясно). Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

В сряда вече бе сменен зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов, а ден по-късно от “Московска” 33 излязоха и тези по транспорт и дигитализация Виктор Чаушев и Иван Гойчев. Така в рамките на два дни си отиват ресорните отговорници в сферите с най-мащабни проекти в столицата.

Зам.-кметът по дигитализацията бе от стартовия отбор на Терзиев. На негово място ве назначен Светлин Ненов, а самият столичен кмет ще изпълнява временно функциите на Чаушев. Обявено бе, че Терзиев се ангажира лично заради изпълнението на голямата инвестиционна програма на София.

За разлика от останалите сменени зам.-кметове, Иван Гойчев остава в екипа на кмета като съветник и ще продължи работата по дигиталната трансформация на общината. Смяната идва в момент, в който дигитализацията на Столичната община преминава към следващ етап - ускорено изпълнение на вече подготвените проекти, автоматизация на повече процеси и развитие на дигиталните услуги за гражданите, съобщиха от пресцентъра на СО.

“През последната година Светлин беше човекът, на когото разчитахме за едни от най-сложните за координация проекти - с много участници, кратки срокове и ясна отговорност за крайния резултат. Той познава администрацията и знае как проектите да преминават през нея и да стигат до реализация. Следващият етап на дигитализацията има нужда точно от това - да ускорим изпълнението и да превръщаме технологиите, данните и подготвените проекти в работещи решения и по-добри услуги за хората”, коментира Терзиев за новия си заместник Ненов.

С последните рокади смените в екипа на столичния кмет станаха 12 за трите му години управлене досега, като с отстраняването на Гойчев и Чаушев той постави рекорд - двама зам.-кметове в един ден.

Първата бе в ресор “Обществено строителство” - още през 2024 г. напусна зам.-кметът Иван Матов. През 2025 г. си тръгнаха заместниците по култура и образование Яна Генова, по транспорт Илиян Павлов, по европейски политики Никола Барбутов и по финанси Иван Василев, който в момента е министър на иновациите и дигиталната трансформация. Тази година подмяната на екипа продължи с културата - Благородна Здравкова, и екологията - Надежда Бобчева.

Терзиев се раздели и с двама главни архитекти - Здравко Здравков и Богдана Панайотова, като в момента титуляр няма, подготвя се конкурс.