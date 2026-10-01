ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф Андония Цървенкова стана четвърта в света с въ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23659322 www.24chasa.bg

Съдът прие нови експертизи за убийството на Маги от Хасково

1756
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Обвиненият в убийството Иван Костов при гледане на мярката му за неотклонение.

Хасковският Окръжен съд прие четири технически експертизи по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. На днешното заседание се гледаха около 3 часа записи от камери, съобщи БНР. 

Подсъдим е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето бе намерено 4 дни след изчезването ѝ, на 30 април миналата година. Делото започна на същата дата тази година.

11 са изготвените експертизи, като днес съдът прие заключенията по 4 от тях: видео-техническа, за телефонните контакти между младежите, комплексна съдебна видео-техническа и за съдържанието от картите на телефоните и лаптопите им. Последната от тях бе приета, след като страните и прокуратурата заявиха, че не държат изготвилото я вещо лице да бъде разпитано.

Без въпроси и оспорване бяха приети и останалите.

Обвиненият в убийството Иван Костов при гледане на мярката му за неотклонение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа