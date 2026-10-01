Съдът прие нови експертизи за убийството на Маги от Хасково

Хасковският Окръжен съд прие четири технически експертизи по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. На днешното заседание се гледаха около 3 часа записи от камери, съобщи БНР.

Подсъдим е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето бе намерено 4 дни след изчезването ѝ, на 30 април миналата година. Делото започна на същата дата тази година.

11 са изготвените експертизи, като днес съдът прие заключенията по 4 от тях: видео-техническа, за телефонните контакти между младежите, комплексна съдебна видео-техническа и за съдържанието от картите на телефоните и лаптопите им. Последната от тях бе приета, след като страните и прокуратурата заявиха, че не държат изготвилото я вещо лице да бъде разпитано.

Без въпроси и оспорване бяха приети и останалите.