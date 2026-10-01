Три нови програми на Национален фонд „Култура" са отворени за кандидатстване

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Национален фонд „Култура" обяви приема по три нови финансиращи програми.

Програмата „Образование и развитие в областта на изкуствата и културата" е насочена към повишаване на професионалната квалификация чрез майсторски класове, работилници, образователни модули и пренос на опит между поколенията. Подробностите са публикувани тук.

Програмата „Мобилност 2" подпомага международния и националния обмен на творци и културни дейци, като покрива разходи за пътувания, участия във фестивали, форуми и арт резиденции. Детайли за кандидатстването са достъпни тук.

Програмата „Цирк" подкрепя развитието на цирковото изкуство у нас, създаването на нова продукция, модернизирането на управлението и привличането на нови публики, като осигурява подкрепа до 25 000 евро. на проект от общ бюджет 150 000 евро. Повече информация за условията ще намерите тук.

Пълните условия и формулярите са достъпни в електронната система на адреси konkursi.ncf.bg и ncf.bg, като всички документи с подпис изискват квалифициран електронен подпис (КЕП).

За въпроси кандидатите могат да се свържат с екипа на Фонда на имейл [email protected].