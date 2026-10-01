На старта на кампанията: Гюров с 3 пъти повече дарения от Йотова, за другите още няма и цент

Само депутати от ДБ подкрепят финансово бившия служебен премиер, но не и тези от "Промяната", с които влезе в политиката

От всички кандидати само Христанов си е дарил пари за агитация

214 660 хиляди евро дарения са събрали кандидат-президентите за първите дни от предизборната кампания. Всички те обаче са отишли по сметките на само две от общо 27 двойки, регистрирани в ЦИК за участие в изборите на 25 октомври.

Това става ясно от регистъра на дарителите, публикуван на сайта на Сметната палата. Периодът е от 25 септември до 1 октомври.

Даренията са за двете основни кандидатпрезидентски двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Като средствата за бившия служебен премиер и ексглавния секретар на МВР са три пъти повече от тези за двойката на действащия президент и генералния директор на БТА.

163,6 хил. евро са даренията за Гюров и Кандев до редакционното приключване на броя. Това прави над 73% от общата сума. От общо постъпили 113 превода, при тях са отишли 19, но пък с по-солидни суми.

За тях е и най-щедрото дарение до момента в тази кампания - 100 хил. евро от Калоян Данчев, който е посочил, че са от трудови доходи. Според публикации от миналата година той е съдружник на съпругата на бившия премиер Кирил Петков - Линда. Данчев се занимава с рекламата и развитието на туризма на курортни комплекси в Латинска Америка и с бизнес анализи.

15 хил. евро е второто им най-голямо дарение от Пресиян Каракостов - технологичен предприемач и инвеститор, има и 10 хил. евро от Антони Радев.

Нататък повечето дарения са от депутати, като прави впечатление, че всички те са от “Демократична България”. Досега не е постъпил нито цент от “Продължаваме промяната” - партията, от която тръгна в политиката Андрей Гюров. Преведени са например 10 хил. евро от Джипо Джипов, по 5000 от шефовете на “Да, България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, 2000 евро от д-р Александър Симидчиев, 1500 от Анна Бодакова, по 1000 от Свилен Трифонов, Александра Стеркова, Елисавета Белобрадова и Димитър Найденов.

Втори по дарения засега се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 58 330 евро. Прави впечатление, че те са получили много повече преводи - 94, но все за малки суми под минималната заплата. Над този праг дарителите са длъжни да попълнят декларация за произхода на парите.

Йотова и Вълчев имат само три по-големи превода от една и съща дата - 24 септември: 5000 евро от Георги Цонев, 5000 от Валери Иванов и 4900 от съпругата му Галя Дилова. Всички останали преводи са постъпили между 29 септември и 1 октомври, имат едно и също основание “Избори ПВР”. Те са за кръгли суми, повечето от по 500 евро.

По отделен ред дарения за кампаниите могат да си правят и самите кандидати и членовете на инициативните комитети. Към четвъртък така са събрани 186 891,5 евро общо, от които едва 16 893,5 са парични и почти всички са от кандидат-президента Иван Христанов. Бившият служебен земеделски министър сам е превел 15 хил. евро, а всички постъпили досега непарични дарения са пак от него. Любопитното е, че като произход на средствата е написал заем. В свои интервюта той е посочвал тавана, който би похарчил за кампанията си - 500 хил. евро. За него са дарили още Иван Манев, бивш депутат от “Промяната”, с когото основаха партия “Единение”, който е отделил 505 евро, и председателят на инициативния комитет - Денис Ризов от “Ахат”, заделил 68,5 евро.

1320 евро са превели от инициативния комитет на Румяна Ченалова и Георги Георгиев.

Максималната сума, която една партия, коалиция или инициативен комитет може да похарчи за предизборната кампания, е 1 022 583,76 евро, определи ЦИК със свое решение.