Илиян Филипов е убит заради финансов спор (Видео)

Не бременната приятелка на бизнесмена е подала сигнала за трупа му, тя не познавала арестувания

Неуредени финансови взаимоотношения е имало между 51-годишния Славчо Мегеров и бизнесмена Илиян Филипов. Именно това довело до убийството на 53-годишния милионер. Мотивът е личен.

Това съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Молев на брифинг с шефа на областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов и окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева.

От държавното обвинение ще поискат Мегеров да получи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Съдът ще реши дали да уважи искането през уикенда.

Убийството на бизнесмена стана около 1 ч. на 30 септември в притежаван от него имот. Илиян Филипов бил с бременната си приятелка на мача България-Естония, след което я оставил в жилището в район "Западен" и потеглил към дома си в село Марково. Тя обаче му се обадила, защото видяла съмнителен мъж с качулка да се навърта наоколо. Той се върнал, без да се обади на телефон 112, и бил застрелян, като по информация на "24 часа" фаталният куршум се озовал между очите на бизнесмена. Илиян Филипов

Полицията ангажира целия възможен ресурс и още в същия ден в София беше арестуван предполагаемият килър. Задържаният е 51-годишният бивш съдружник на Филипов Славчо Мегеров. Има данни, че са се познавали от години, което би обяснило защо убитият го е доближил - в противен случай точното попадение между очите би било невъзможно. Арестуват Славчо Мегеров в София за убийството на Илиян Филипов Снимка: Георги Палейков

Мегеров е с богато криминално досие. Неведнъж е влизал зад решетките за редица кражби и грабежи, а има и присъда за убийство.

Ст. комисар Костадинов обясни, че в издирването на извършителя са се включили освен полицаи от Пловдив, така и техни колеги от ДАНС, Главна дирекция "Национална полиция" и ГДБОП. "На всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да съберем годни, които вече имат качество на доказателствен материал", обясни шефът на полицията. Той потвърди, че сигналът за трупа на Илиян Филипов е подаден от гражданин, но отрече това да е била приятелката на бизнесмена. Прокурор Молев пък добави, че задържаният и жената не са се познавали.

Наблюдаващият обвинител не знаел какво е казал в обясненията си арестуваният мъж. Той категорично отказа да обясни какво значи "неуредени финансови отношения" и кой на кого е дължал пари. "От доста време са се познавали, отношенията между тях са били доста близки. Имали са и трудови такива, откъдето възниква и конфликта", каза Молев.

Разследващите не разполагат с данни Славчо Мегеров да е заплашвал Илиян Филипов. Въпреки богатото си криминално досие, мъжът е реабилитиран и в последните години не е имаш сблъсъци със закона. Когато извършил убийството, за което е осъден, бил непълнолетен. Ст. комисар Костадинов отрече задържаният да се е готвел да напусне страната. Уточни, че от няколко години живеел в София, където беше арестуван.

Преки очевидци на покушението все още не са установени. Шефът на полицията не изключва възможността да се окаже, че има още съпричастни към убийството лица, нито всъщност в хода на разследването да се окаже, че бизнесменът е бил поръчан. Но е убеден, че именно Славчо Мегеров е фактическият извършител на екзекуцията на Илиян Филипов.