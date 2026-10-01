Само временно даваме 53 предмета срещу цар Самуил (Обзор)

БДЖ пускат безплатни влакове до София, 750 полицаи ще пазят на церемонията

Само тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в саркофаг в църквата “Св. София”, а тези на царете Иван Владислав и Гаврил Радомир и децата му ще отидат в Националния исторически музей (НИМ). Това става ясно от публикуваното решение на правителството от 30 септември.

Тленните останки на царете ще бъдат превозени в събота от Солун с военния самолет “Спартан”. В замяна България ще даде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар, разказа директорката на НИМ доц. д-р Бони Петрунова. По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

Тя обясни, че в момента предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. На въпрос на “24 часа” от гръцкото културно министерство изтъкнаха същата причина.

“Става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. България не дава нищо завинаги”, обясни доц. Петрунова. “Това са предмети, които Гърция отдавна търси от нас. Те са много щателно проверени от комисии, първо, по тяхно искане, второ - от наши експерти. И е установено категорично, че имат произход от Гърция. Предимно това са църковна утвар, икони, за някои със сигурност знаем от кои манастири произхождат”, допълни тя пред БНТ.

Част от ценностите са мощехранителници. През годините обаче от тях са извадени мощите, дадени са на различни манастири и сега се връщат само красивите им кутии. Най-ценната е сребърно-позлатената мощехранителница/реликварий от манастира “Панагия Икосифиниса” (известен и като Кушнишки манастир) край Драма. Тя е изработена от сребро и злато с висока проба, а надписът посочва, че е завършена от йеромонах Серафим на 25 март 1821 г. Още през 2015 г. НИМ съобщи, че е част от т.нар. секретен фонд, в който са попаднали ценности, пренесени от Северна Гърция през 1917 г.

Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде тържествено посрещнат в събота. Церемонията започва в 12,30 ч на пл. “Батенберг”, а с организацията ѝ са ангажирани четири министерства, НСО и НИМ.

БДЖ пък пускат безплатни влакове от страната за тези, които искат да се присъединят.

Общо 750 полицаи ще пазят на церемонията, съобщи Иван Георгиев от СДВР. В 12 часа ще бъде спряно движението от летище София по маршрута ул. “Мими Балканска”, булевардите “Брюксел”, “Цариградско шосе”, “Цар Освободител”, улиците “Г. С. Раковски” и “Оборище”. След пристигането на мощите ще бъде пуснато.

От петък след 16 ч ще бъде забранено паркирането на площадите “Батенберг” и “Николай Гяуров”, пред БНБ и Археологическия музей, по ул. “Московска” от “Малко Търново” до “11 август” и по ул. “Княз Александър I” от “Цар Освободител” до “Ген. Гурко”.

В събота ще има 2 пункта, на които полицаи ще проверяват по метода оценка на риска желаещите да присъстват на събитието. Това няма да става на КПП-та, обясни Георгиев. Проверките ще са откъм пл. “Независимост”, градинката пред Народния театър, района на “Грандхотел София”, ул. “Бенковски” при бул. “Цар Освободител”, храма “Св. Ал. Невски”, ул. “Московска” и Паметника на Цар Освободител. Няма да бъдат допускани хора с опасни или забранени предмети, сред които са и парфюмите заради стъклените им бутилки.