Славчо Мегеров убил Илиян Филипов заради пари от общ бизнес (Обзор)

Разследващите още търсят оръжието, иззеха дрехите на рецидивиста

Спор за пари е причината за екзекуцията на пловдивския милионер Илиян Филипов. Това стана ясно от брифинга на МВР и прокуратурата в Пловдив. Основната версия на разследващите е, че мотивите на Славчо Мегеров са лични - неуредени финансови отношения, но не разкриха подробности. Прокурор Димитър Молев уточни, че са имали и трудови отношения, които са в основата на спора.

На въпрос дали бременната приятелка на Илиян Филипов е подала сигнала за убийството му, прокурор Молев отговори, че това е направил гражданин, а жената не познавала арестувания.

51-годишният Мегеров вече е обвинен за умишлено убийство. Той беше задържан в София, където живеел от няколко години. Мълчал е пред разследващите и не е давал обяснения, научи “24 часа”. От МВР и прокуратурата не уточниха с колко изстрела е убита жертвата, нито дали оръжието е намерено. Разпитани свидетели са разказали версиите си за нелегален хазарт, личния живот на двамата и дори наркотици, но нито една не е потвърдена.

Криминалистите са иззели дрехите от дома на Славчо Мегеров, с които подозират, че е бил по време на стрелбата, научи още “24 часа”. Назначени са експертизи, които да покажат дали по тях има барутни частици. В събота прокуратурата в Пловдив ще поиска от съда да остави Славчо Мегеров за постоянно в ареста.

Въпреки богатото си криминално досие и присъдите Мегеров е реабилитиран. Лежал е общо 8 години в затвора, показа проверка на “24 часа”. Мегеров е арестуван и обвиняван за десетки кражби, обири и грабежи, но по част от делата е оправдан, други не стигат до съда. За първи път влиза в затвора през 1994 г. по дело за убийство в дискотека на Илия Генов, когото пребил до смърт с юмруци и ритници. Лежи до 2001-а, когато го освобождават за добро поведение. През 2008 г. е зад решетките още няколко месеца за кражба. За последно е арестуван през 2013 г. Тогава заедно с Валентин Кирилов-Пуйката от Перник, Росен Драгомиров-Синбад и още двама рецидивисти са задържани и лежат по 7 месеца в ареста заради обир на частен трезор в Кърджали. Делото е на вече закритата Специализирана прокуратура, с която Мегеров сключва споразумение за времето, което е прекарал в ареста - 7 месеца. След това е освободен и повече не е влизал зад решетките.

Илиян Филипов

За последно е разследван за кражба на инвестиционно злато за близо 2 млн. евро в Пловдив. Случаят е от 15 юни т.г. В парламента вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че разследването е започнало в МВР, но прокуратурата е иззела делото и го е пратила на следовател.

През всички години от 90-те насам в МВР има информация, че е поддържал контакти с криминално проявени от различните нива в престъпния свят както в Пловдив, така и в София. Често е излизал и зад граница.

Първите данни, че се занимава с легална дейност, са от 2020 г. Тогава влиза като съдружник във вече действаща фирма за хазарт, която има игрални зали с машинки в няколко малки града и според отчета за 2024 г. има печалба от 2,3 млн. лв. Съдружникът му няма общо с Илиян Филипов. Мегеров напуска компанията през септември 2025 г. - около времето, когато се оттегля и от дружеството, свързано с Илиян Филипов. То е “Ви Ем Резиденс”. Мегеров е във фирмата от 2024 г. и излиза през октомври 2025 г. Компанията е купила 9 дка в столичния кв. “Драгалевци”, където през юли т.г. е планиран старт на строеж на затворен жилищен комплекс. Разрешението от Столичната община е от май. По това време обаче Мегеров вече е извън компанията, а на негово място влизат бизнесмени от Пловдив, които също като Илиян Филипов имат солидни компании и са далеч от профила на рецидивиста, арестуван за убийството на собственика на ПИМК.

По-рано в четвъртък от думите на Иван Демерджиев стана ясно, че се търсят данни за помагачи на Славчо Мегеров, както и за евентуален поръчител на покушението. Вътрешният министър беше изслушан в парламента.

“Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има много доказателства. МВР събира много информация и я предава в прокуратурата”, каза Демерджиев пред депутатите. Министърът посочи, че за първи път полицията арестува извършител на показно убийство толкова бързо, и сравни случая с много други назад във времето, които останаха неразкрити.

След ареста на Славчо Мегеров на бул. “Черни връх” в София в сряда той е отведен в Пловдив, където се води разследването за убийството. Бизнесменът е бил прострелян между очите от упор, научи “24 часа” от източник, запознат с аутопсията. Тялото му било докарано в Съдебна медицина в Пловдив към 7 ч сутринта в сряда и бързо станало ясно, че фаталният изстрел е произведен от много близко разстояние. Според разследващи това доказва, че Филипов е познавал убиеца си, иначе не би допуснал толкова близък контакт и би направил опит да се предпази. Демерджиев потвърди това в парламента.

С позиция излязоха в четвъртък и от холдинга на убития бизнесмен. Оттам се обърнаха към своите клиенти и партньори: “Искаме да ви уверим, че всички дружества от групата продължават своята работа със същия интензитет. Поетите към вас ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно постигнатите уговорки, а текущите проекти и услуги продължават без прекъсване.

Компаниите са финансово стабилни. Ръководните екипи и служителите ни са на своите места и остават на разположение по всички текущи въпроси. Ще продължим да работим с отговорността и професионализма, на които разчитате”.

А от футболния клуб “Ботев” (Пловдив) пуснаха билети за мача със “Славия” на символична цена от 1 евро. “Илиян Филипов имаше голяма мечта - да види стадион “Христо Ботев” пълен с фенове до краен предел. Затова взехме решение. Този мач ще бъде за Илиян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом - стадион “Христо Ботев”, написаха от клуба. Преди да бъде убит, Филипов е бил на мача на България и Естония, който се игра на стадиона, построен от неговата компания.

Цветан Цветанов през 2013 г.: Мегера е сред лидерите на престъпния свят

Славчо Мегера е един от лидерите на престъпния свят. Свързан е с обири на трезори и чейнджбюра. Това обявява през 2013 г. вътрешният министър Цветан Цветанов, който пристига в Кърджали заради ареста на банда обирджии. Това са Славчо Мегеров, Валентин Кирилов-Пуйката, Росен Драгомиров-Синбад, Явор Воденов и Хубен Митев. На местопрестъплението е заловен само Мегера.

Той и съучастниците му влизат в трезора в нощта на 3 срещу 4 януари 2013 г. Бандата пристига в Кърджали с няколко коли. Според разследването автокрадецът Вальо Пуйката карал БМВ Х5, а с него били Синбад и Воденов. Преди Нова година техен човек е проучил всичко, дори си наел банкова касета. Трезорът е на ул. “Сан Стефано”, охранява се с камери и няма охранители. Двама служители, които в тази нощ трябвало да следят камерите, са открити в мазето вързани с белезници за тръба на парното. Нападнати са в полунощ. “Помислихме, че има учение на полицията”, разказва по-късно единият. Качулатите наредили на охранителите да легнат на земята. Залепили им устата с тиксо, свалили ги в мазето и ги вързали с белезници. Влизат в трезора, като избутват страничен прозорец. Започнали да чупят банковите касети една по една. Едва в касета номер 36 попаднали на пачки евро и бележка с изписана сума. В 1,22 ч на тел. 112 е получено съобщение за тропане и необичаен шум. Информацията е подадена на дежурния в полицията 2 минути по-късно. Един от бандата пазел отвън, но не е ясно дали е успял да предупреди навреме останалите, че идва полиция. Когато пристигат, униформените подгонили бандитите с черни дрехи и маски. Арестуван на място е Славчо Мегеров, другите се измъкват. На паркинга е изоставено БМВ-то и криминалистите веднага се усъмняват, че е крадено. По-късно ДНК експертиза на следи, иззети от скоростния лост на колата, показва, че те са на Пуйката. Според адвоката му преди това Пуйката взел джипа от Мегера, за да го пробва. В началото арестуваните по делото за разбитите касети в трезора са повече, но някои са пуснати без обвинение. После един от тях заявява в съда, че е притискан да натопи Пуйката и че той не е бил в Кърджали, а на банкет в пицария в Перник. В крайна сметка той е осъден на 8 г. затвор чак през 2019 г. Останалите като Мегера сключват споразумения и излизат от арестите след престой между 7 и 9 месеца.