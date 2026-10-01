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Фамилии се биха с бухалки в Асеновград, двама отнесоха глоби по 200 евро

Ваня Драганова

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Полиция на ул. "Дружба" в Асеновград. Снимката е илюстративна. Снимка: Никола Михайлов

Не се трогнали от изпратените на мястото полицаи

Двама асеновградчани ще трябва да платят глоби от по 200 евро, след като извадиха бухалки при разправия в етническата махала. На 27 септември т. г. две фамилии, живеещи на ул. "Дружба", се скарали за пореден път и започнали да се псуват и да се обиждат. След подаден сигнал на мястото били изпратени полицаи, което на попречило на двама участници в скандала да извадят дървени бухалки и да ги размахат както срещу опонентите си, така и срещу униформените. 

Наложило се да бъдат отведени в Районното. Случаят е приключен със санкции по Указа за борба с дребното хулиганство, като размерът им е над средния заради грубото и агресивно поведение на публично място. 

Полиция на ул. "Дружба" в Асеновград. Снимката е илюстративна.

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