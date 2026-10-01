Фамилии се биха с бухалки в Асеновград, двама отнесоха глоби по 200 евро

Не се трогнали от изпратените на мястото полицаи

Двама асеновградчани ще трябва да платят глоби от по 200 евро, след като извадиха бухалки при разправия в етническата махала. На 27 септември т. г. две фамилии, живеещи на ул. "Дружба", се скарали за пореден път и започнали да се псуват и да се обиждат. След подаден сигнал на мястото били изпратени полицаи, което на попречило на двама участници в скандала да извадят дървени бухалки и да ги размахат както срещу опонентите си, така и срещу униформените.

Наложило се да бъдат отведени в Районното. Случаят е приключен със санкции по Указа за борба с дребното хулиганство, като размерът им е над средния заради грубото и агресивно поведение на публично място.