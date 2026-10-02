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Премиерът Радев и още 10 министри ще отговарят на депутатски въпроси

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Премиерът Радев и още 10 министри ще отговарят на депутатски въпроси Снимка: Йордан Симеонов

Блицконтрол и парламентарен контрол предвижда приетата програма за работа на парламента за днешното заседание.

Съгласно правилника на Народното събрание в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите отговарят на актуални устни въпроси, отправени от народните представители, в блицконтрол.

На въпроси в редовния парламентарен контрол ще отговарят премиерът Румен Радев, както и министрите Гълъб Донев, Пламен Абровски, Росица Карамфилова - Благова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Иван Шишков и Георги Вълчев.

Премиерът Радев и още 10 министри ще отговарят на депутатски въпроси

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