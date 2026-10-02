Изложбата на поета - художник Димо Троянов омайва зрителите

Димо Троянов откри ретроспективна изложба в художествената галерия „Кирил Петров" в Монтана. Тя е разнолика и многоцветна. За него може да се каже, че има своя вселена, защитена територия, където показва своето вдъхновение и майсторство. Служи на хедонистичната функция на изкуството. С онова духовно усещане което се нарича Нирвана, художникът привлича ценителите на арта със своето творчество. Особено с книгата си „Лирични мигове". Прав е писателят Матей Шопкин, който казва; „Бог е бил щедър към Димо Троянов, дарил му е талант и на поет и на художник." Любими теми са му музиката и балетът. Вдъхновяват го и морето и лодките. Утвърждава се като лиричен живописец в България.

Кметът на Монтана Златко Живков го поздрави като наш истински земляк, стоял винаги близо до радостите и тежненията на Северозапада.

Главният уредник на галерията г-н Николай Пенков представи творбите му от графиките в годините, когато е бил в художествената гимназия и академията до по- късно време.

Рисунките на човешки тела са с въглен и креда. Живописните му картини са с хармонии в топли цветове и отморяват очите. Авторът показва и скулптори от бронз и гипс. Общо 121 творби от раздел живопис и графика, 20 скулптури и 8 авторски книги са включени в експозицията/

Димо Троянов е роден на 2 юли 1950 г. в град Враца, но родовият му корен е в региона на град Монтана, откъдето са родителите му. От раждането му до единадесетгодишна възраст е живял в село Липен, откъдето е баща му. След това семейството се установява на постоянно местоживеене в град Монтана, откъдето е майка му. От 1978 г., след като се оженва, живее и твори в град София. В столицата е завършил Художествената гимназия, а след това и Художествената академия - специалност ,,Декоративно-монументална скулптура". Работи в областите на скулптурата, живописта, графиката и илюстрацията. В България негови творби притежават държавни художествени галерии и частни колекции, както и частни колекции в над двадесет страни по света. Илюстрирал е редица книги на видни български писатели. За творчеството си е получавал награди. Освен изявите му в областта на изобразителното изкуство, пише стихове, разкази, статии, рецензии, интервюта. Редактор е в списание ,,Читалище". Наред с публицистичните му изяви в периодичния печат, участва в редица авторитетни антологии със свои стихотворения и разкази сред именити творци. Автор е на книгите: ,,Трънливи слова" (2017, второ издание, допълнено - 2019); „Лирични мигове" (2017, второ издание, допълнено - 2020), ,,Житейски мотиви" (2020), "Без компромиси" (2022), "Разни случки от живота" (2022), "Осило" (2023), "В целта (2025), "Директно" (2025) - всички издания на изд. "Мултипринт", София. Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти.