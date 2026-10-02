Васил Костадинов: Убитият Илиян Филипов и Славчо Мегеров са се видели преди 2 седмици

Преди 2 седмици са се видели бизнесмена Илиян Филипов и обвиненият за убийството му Славчо Мегеров. Няма данни тогава Мегеров да е заплашвал съсобственика на ПИМК. Това каза пред Нова тв шефът на полицията в Пловдив Васил Костадинов.

Той не поиска да се ангажира, че финансовият мотив е единствен за убийството. Това бе казано вчера на брифинг на МВР и прокуратурата. Посочи, че може да се стигне и до друга причина за убийството. Освен това се работело и по версии за съучастници и поръчител, каза Костадинов, без да посочи дали има данни за такива.

До задържането на Мегеров стигнали след много добра организация и взаимодействие между службите. Бързо пристигнали освен пловдивски полицаи и такива от София, както и антимафиоти и агенти на ДАНС.

В издирването на Мегеров, който бе задържан 20 часа след убийството, помогнали камерите. Костадинов посочи, че снимката на предполагаемия убиец, напускащ мястото на стрелбата, не е официална и не може на нейна база да се прави извод, че човекът от нея не прилича на Мегеров. На мястото на местопрестъплението имало достатъчно доказателства, че именно той е убиецът, каза Костадинов. Полицаят не навлезе в никакви подробности. Посочи, че няма данни мъжът да е опитал да избяга от местопрестъплението с такси. Преки свидетели на убийството нямало.

Било установено как Мегеров е стигнал от Пловдив до София. Той посочи, че в полицията в Пловдив нямало данни Мегеров да се е готвил да убие човек миналата година, но да се е отказал заради изтичане на информация. Костадинов натърти на това, че подобна информация няма в ОДМВР - Пловдив. Проверява се какви бизнес отношения са имали Мегеров и Филипов. Двамата са имали обща фирма. Убитият мъж не е подавал жалби, че е имало заплахи за живота му. Съдружниците му в ПИМК също не са подавали сигнали.

Костадинов отказа да коментира дали има списъци за убийства в Пловдив. Такова твърдение направи миналата година вътрешният министър Иван Демерджиев.