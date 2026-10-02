Историческо завръщане: България посреща останките на цар Самуил

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на 3 октомври в София, след като те бъдат официално предадени от Гърция, съобщи БТА.

По-рано същия ден в Музея на византийската култура в Солун ще се проведе церемония по предаването им на българската държава. На нея ще присъства министър-председателят Румен Радев, а домакин ще бъде гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военнотранспортен самолет „Спартан".

В 12,30 часа на площад „Княз Александър I" пред бившия Княжески дворец ще започне официалното им посрещане. След церемонията е предвидено шествие до църквата „Света София", където останките ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Именно с този храм е свързано детството на Самуил и според обявената от правителството програма там ще бъде последното му място за покой.

Заедно с останките на цар Самуил България ще получи и останки от още два саркофага, открити при археологическите проучвания на базиликата „Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Те се свързват с цар Гавраил Радомир и други представители на царското семейство.

Останките на Самуил са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил". От десетилетия България настоява те да бъдат върнати, а през годините темата многократно е поставяна в отношенията между София и Атина.

Споразумението за връщането им беше обявено на 29 септември след интензивни преговори между България и Гърция. Премиерът Румен Радев го определи като историческо, а президентът Илияна Йотова заяви, че връщането на останките е голям успех за България. BTA

Самуил управлява България в края на X и началото на XI век и остава една от най-значимите фигури в средновековната българска история. Управлението му е белязано от продължителната война с Византия и император Василий II.

Царят умира през 1014 г., малко след поражението при Ключ, където голяма част от войската му е пленена и ослепена. Според средновековните извори Самуил получава удар, след като вижда войниците си, и умира няколко дни по-късно.

Връщането на останките му в България става повече от хиляда години след смъртта му и повече от половин век след откриването им в Гърция.