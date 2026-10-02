Весела Лечева: Над 400 хиляди евро са наследените задължения от предишното ръководство на БОК

Най-хубавото на новата сграда, която ни беше предоставена, дава възможност на БОК за развитие. Това посочи Весела Лечева, председател на БОК пред "Тази сутрин" на Би Ти Ви по повод на новата сграда, в която в бъдеще ще работи организацията.

Ще направим конкурс за функционирането на тази сграда - какви работни места да има, какви зали да има - има идея да се направи Олимпийска библиотека, зали за семинари и обучения, каза още Лечева.

Тя посочи, че вчера е бил представен доклад от 80 страници как е работил Олимпийският комитет при предишното ръководство: "Данните са тревожни и дори срамни за такава организация. Но аз предложих да престанем с негативните новини", каза още Лечева.

"Представителните разходи са били може би по-големи от тези на президентската институция, ще бъде търсена отговорност от всеки, който е разполагал неправомерно със средствата на БОК. Ако отговорните лица не предприемат действия да възстановяват средствата, тогава ще потърсим отговорност по друг начин. Вчера запознахме бюрото на БОК с данните от доклада. Задълженията са в рамките на над 400 хиляди евро, наследени от старото ръководство. Плюс 160 хиляди лева от търговско дружество, за които няма разходни документи", посочи Весела Лечева.