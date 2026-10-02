Кирил Борисов за убийството на Илиян Филипов: Мотивите са лични, спорът е за пари

Мотивите са лични и са спорели за пари.

Това коментира пред БНТ журналистът от "24 часа" Кирил Борисов по повод убийството на Илиян Филипов.

"Смути ме изказването на вътрешния министър в парламента. Много малко хора му обърнаха внимание. Славчо Мегеров е бил задържан от МВР през юни т.г. за крупна кражба на инвестиционно злато. Имало ли е чадър върху Мегеров през годините назад", запита Борисов. Филипов и Мегеров стават бизнес партньори през 2024г. Мегеров влиза с равни дялове в проекта с Филипов за строежа на сграда в полите на Витоша. Имат разрешение за строеж от май м.г.. Тогава Мегеров излиза от проекта, разказа Борисов.