Георги Милков: През годините различни държавници са се опитвали да върнат цар Самуил в България

През годините различни държавници са се опитвали да върнат цар Самуил в България, каза пред БНТ журналистът от "24 часа" Георги Милков .

"Темата за цар Самуил предизвиква вълна от емоционални коментари. Това е персонаж в българската история, към когото не можем да се отнасяме като към един от многото владетели. Той е и величав, и трагичен едновременно. Неговата десетилетна битка с ромеите, но преди това и неговият ужасяващ грях – братоубийството: той убива брат си Арон. С драматичната смърт – когато вижда ослепената ни армия, свързваме гибелта на Първото ни царство", посочи той.

"Ще ни бъде трудно да намерим някой друг образ по-трагичен и по-величав в българската история. Самата идея какъв е този цар в нашата история е изключителна. И поради тази причина е важно всичко това, което ще се случи. То е важно поради ред причини – от откриването на костите на цар Самуил на остров Свети Ахил, цялото им изследване и пазене по различни долапи и шкафове на редица институции в Гърция. През годините различни държавници с различна политическа окраска са се опитвали да направят това и, слава Богу, сега това се случва", добави Милков.