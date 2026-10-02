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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23661101 www.24chasa.bg

Парламентарната библиотека представя „Избрани произведения" на Радичков за книга на октомври

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СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

През октомври библиотеката на Народното събрание отбелязва 97 години от рождението на големия български писател Йордан Радичков с представяне на томовете му „Избрани произведения". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Предложението за книга на месеца е на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инициатива цели да насочи вниманието към значими за нашата литература, култура, история и духовност произведения, както и да популяризира богатите фондове на парламентарната библиотека.

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Тритомното издание на Йордан Радичков, както и други негови книги са достъпни за граждани в читалнята в сградата на Народното събрание на площад „Александър 1" №1. От пиесите „Суматоха" и „Януари" до разказите за селския бит, превърнати в притчи за човешкото съществуване – творчеството на неповторимия вълшебник на българската литература докосва с хумор и мъдрост. Неговите произведения доказват, че най-големите истини за човека се крият в най-малките и обикновени неща.

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание
СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание