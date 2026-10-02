Парламентарната библиотека представя „Избрани произведения" на Радичков за книга на октомври

През октомври библиотеката на Народното събрание отбелязва 97 години от рождението на големия български писател Йордан Радичков с представяне на томовете му „Избрани произведения". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.
Предложението за книга на месеца е на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инициатива цели да насочи вниманието към значими за нашата литература, култура, история и духовност произведения, както и да популяризира богатите фондове на парламентарната библиотека.
Тритомното издание на Йордан Радичков, както и други негови книги са достъпни за граждани в читалнята в сградата на Народното събрание на площад „Александър 1" №1. От пиесите „Суматоха" и „Януари" до разказите за селския бит, превърнати в притчи за човешкото съществуване – творчеството на неповторимия вълшебник на българската литература докосва с хумор и мъдрост. Неговите произведения доказват, че най-големите истини за човека се крият в най-малките и обикновени неща.