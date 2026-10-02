Парламентарната библиотека представя „Избрани произведения" на Радичков за книга на октомври

През октомври библиотеката на Народното събрание отбелязва 97 години от рождението на големия български писател Йордан Радичков с представяне на томовете му „Избрани произведения". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Предложението за книга на месеца е на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инициатива цели да насочи вниманието към значими за нашата литература, култура, история и духовност произведения, както и да популяризира богатите фондове на парламентарната библиотека. СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание