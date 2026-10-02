Задържаха мъж от свищовското село Александрово след агресия срещу полицай

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Мъж от свищовското село Александрово е задържан след проява на агресия срещу полицейски служител, съобщи БТА.

Инцидентът е станал при намеса на униформени, като по първоначална информация мъжът е отказал да изпълни полицейско разпореждане и е проявил агресивно поведение.

На място са предприети действия по овладяване на ситуацията, а мъжът е задържан.

По случая е започнато разследване, което трябва да установи точните обстоятелства около инцидента и как се е стигнало до нападението срещу полицейския служител.

Предстои материалите да бъдат докладвани на прокуратурата, която ще прецени последващите действия по случая.