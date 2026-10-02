Службите в Малта информирали за полетите на Пеевски

Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани от не много време. Аз ви казах, че ние работим с партньорски служби и там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила.

Това каза премиерът Румен Радев по време на блицконтрола в парламента по повод казуса с мантинелите и полетите на Делян Пеевски, информация изнесената от МВР министъра Иван Демерджиев преди дни.

"Моят призив към вас е, понеже няма как да бъдат споделени тези данни, но ако вие парламента решите да призовете тук министъра на вътрешните работи и му дадете това право, той може да сподели повече документална информация по тези казуси", обърна се премиерът към залата, на който призив опозицията избухна, защото във вчерашното пленарно заседание бе насрочено изслушване на министъра, но бе отменено. Вместо това Демерджиев говори близо 2 часа пред депутатите за убийството на Илиян Филипов.

Вчера лидерът на ДПС заяви пред медиите, че той и неговото семейство са си платили полетите. "На никой не държа други обяснения. Министър Демерджиев изнесе огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека го докаже", призова той.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в парламента.

Освен това Радев разказа, че когато насочили икономическа полиция към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочили толкова неща, които не могат хиляди хора да направят и да свържат, работейки денонощно. "Там е истинска джунгла. Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. (Дружества по Закона за задълженията и договорите). А в тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получавали по 20 000 лв. С това нещо се занимават разследващите органи. Така че където има съмнение, нека проверяват", коментира той.