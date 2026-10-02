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Шофьор на камион загина, забил се в крайпътно дърво

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Снимка: Архив

Турски шофьор на тежкотоварен камион загина при жестока катастрофа на Подбалканския път вчера следобед. Трагичния инцидент е станал малко преди 16.00 часа на главен път I-6, съобщиха от областната дирекция на МВР в Сливен.

Катастрофата се е станала на 278-ия килоемтър, в района на разклона за сливенското село Гавраилово. Товарният автомобил с турска регистрация се е движил в посока Сливен, когато внезапно излиза от пътното платно и се забива в крайпътно дърво, съобщи БНТ. 

Пристигналият на място спешен екип само е констатирал смъртта на 57-годишния водач.

По случая вече е образувано досъдебно производство. Тепърва разследващите ще изясняват дали става въпрос за техническа неизправност, заспиване зад волана или прилошаване на шофьора.

Снимка: Архив

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