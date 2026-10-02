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Румен Радев успокои за Шипка: Не е изтърбушване, а грижлив ремонт

Весела Бачева

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Премиерът Румен Радев на днешния парламентарен контрол Снимка: Румяна Тонева

 Не изтърбушване, а "грижлив" ремонт предстои на паметника Шипка, обясни премиерът Румен Радев. От няколко седмици насам "Възраждане" са притеснени за бъдещето на паметника на свободата и смятат, че предстоящият ремонт ще бъде всъщност разрушаване. Проектът за ремонтни дейности е от три години.

"Паметникът Шипка е светиня и символ на целия български народ, не само на "Възраждане". Ако вие държахме наистина на този паметник, щяхте да сте ангажирани с неговото състояние. Думата изтърбушване е крайно спекулативна. Да напомням ли, че имате питания през годините защо се бави ремонтът? Шипка не е в най-добро състояние и вие го знаете много добре", каза премиерът и обясни, че още в годината след построяването на паметника му е бил правен ремонт заради суровите атмосферни условия на влага и прониквания.

Радев обясни, че през 2020 г. започват да падат тежки камъни. Стълбищата пропадат непрекъснато и се разместват, защото под тях има пръст и камъни, а не стабилна основа.

"Това, което вие наричате изтърбушване, е грижливо премахване на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са сортирани, номерирани и съхранени. Когато отдолу се изгради здравата основа, те ще могат да бъдат върнати. Проектът е на три години и би трябвало да сте запознати с него, и не е наш, нито договорът. Ние сме дали парите, защото на никого досега не му пукаше и не даде никакви пари за този паметник. Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същия", каза Радев по време на днешния парламентарен контрол. "Възраждане" го попитаха именно за ремонта на Шипка и бъдещето на паметника.

Вчера "Възраждане" организира протест, на който депутати и протестиращи заявиха, че "това не е реставрация, а изтърбушване".

Премиерът Румен Радев на днешния парламентарен контрол

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