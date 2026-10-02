Синът на Илиян Филипов се сбогува с него: Името ти ще бъде пазено

Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно, обърна се той към баща си

"В този изключително тежък за мен и моето семейство момент, искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща Илиян Филипов", написа в социалните мрежи синът му Костадин.

Той благодари на органите на МВР за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа по залавянето на заподозрения за убийството. "Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват", заяви Костадин Филипов. И отново благодари на всички, които го подкрепят, и специално на съпругата си.

"И най-вече искам да благодаря на теб, татко. Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно. За мен битката продължава.

Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи. Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока. Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено. Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте. Почивай в мир, татко", с тези думи се сбогува с баща си опечаленият син.

И се обърна към всички, които са си позволили да съдят или да хвърлят кал по баща му. "Ние няма да ви отговаряме с омраза. Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение – като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал", завърши Костадин Филипов.

Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа на 30 септември т. г. Около 19 часа в същия ден като заподозрян за убийството беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, с когото се познавали отдавна и дори имали общи бизнес начинания. От прокуратурата вчера посочиха като мотив за убийството спор за пари.