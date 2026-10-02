ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в Со...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23661680 www.24chasa.bg

Мотоциклетист се блъсна в кола и загина на място на пътя Долни чифлик – Пчелник

1432
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Престъплението е разкрито при съвместна акция на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково. Снимка: Архив

Мотоциклетист е загинал в четвъртък около 20 часа при пътен инцидент на пътя Долни чифлик – Пчелник, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

31-годишният мъж се е движел с несъобразена скорост и се е блъснал в задната лява част на движещия се пред него лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж. Вследствие на произшествието мотоциклетистът е загинал на място.

Водачът на лекия автомобил и пътникът до него са получили контузии на главата и след медицински преглед са освободени за домашно лечение. Пътуващите с тях деца не са пострадали. Пробите на 43-годишния водач за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Престъплението е разкрито при съвместна акция на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция" и Областната дирекция на МВР в Хасково. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание