За четвърти път хванаха мъж пиян зад волана в София

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Софийска районна прокуратура обвини и задържа 47-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 септември 2026 г. обвиняемият М.Т. шофирал лек автомобил „Опел" по бул. „Черни връх" в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 3,21 на хиляда. Резултата е установен с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510". Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 5 години и „глоба" в размер от 2000 до 10 000 лева. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

М.Т. е осъждан три пъти за идентични деяния и е изтърпявал ефективни присъди по тях, като последната е влязла в сила през 2023 г. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.