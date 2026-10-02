ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Баланс отвътре: как ежедневните навици подкрепят о...

Времето София 18° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23662017 www.24chasa.bg

78-годишна загина след удар на пешеходна пътека в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пешеходна пътека Снимка: Pixabay

Блъсната е на бул. "България", починала ден по-късно в болница

Възрастна пешеходка почина, а пътник в лек автомобил е тежко ранен при два пътни инцидента в Пловдив и областта в последните дни, съобщават от полицията. Около 16,10 ч. във вторник екип на сектор „Пътна полиция" бил насочен към бул. „България" в Пловдив, където лек автомобил „Дачия", управляван от 45-годишен мъж, блъснал пресичаща на пешеходна пътека 78-годишна жена. Тя е била транспортирана в болница за оказване на спешна помощ, но ден по-късно от там било съобщено за нейната смърт.

В сряда около 19.40 ч. лек автомобил „Форд" се преобърнал на пътното платно между селата Московец и Богдан. При произшествието тежко е пострадал 46-годишен пътник, заедно с него под лекарско наблюдение е оставен и шофьорът, на 71 години. И на двамата водачи пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Разследването по досъдебните производства продължава.

Пешеходна пътека Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание