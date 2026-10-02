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Мними лични асистентки задигнаха 450 евро от дома на възрастна жена

Камелия Александрова

[email protected]

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Две жени измамили възрастна жена в Монтана, задигнали 450 евро

Две жени, представили се за лични асистенти, измамиха възрастна жена в Монтана. Откраднали 450 евро от дома ѝ. 

На 23-ти август 2026 г. към 8 часа две жени са посетили дома на 85-годишна жителка на гр. Монтана, инвалид с чужда помощ и под предлог, че са изпратени от общината за лични асистенти, за да оформят необходимите документи са влезли в апартамента. Проведен е разговор с една от жените, а другата е оглеждала стаите на апартамента. След като са си тръгнали възрастната жена е установила, че от нощното й шкафче в спалнята липсва сумата от 450 евро.

По случая е образувана преписка за извършено престъпление по чл. 194, ал.1 от НК. Установени са извършителите на деянието две жени - майка и дъщеря на 54 г. и 36 г. от Монтана. Част от парите са установени, иззети и върнати срещу разписка на собственичката. Материалите ще бъдат докладвани на РП-Монтана.

Две жени измамили възрастна жена в Монтана, задигнали 450 евро

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