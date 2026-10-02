Прокуратурата иска постоянен арест за заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Пловдивският окръжен съд ще решава за мярката за неотклонение на Славчо Мегеров на 4 октомври

Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе в съда искане задържаният като заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов негов познат Славчо Мегеров да остане в ареста. Филипов беше прострелян смъртоносно около 1 часа на 30 септември, след 20 часа за престъплението беше задържан 51-годишният Мегеров. Към момента той е в ареста за 72 часа, след като прокуратурата му повдигна обвинение в предумишлено убийство.

От обвинението уточняват, че престъплението е извършено в жилищна кооперация, първоначално беше съобщено, че това е станало на паркинг пред сграда в район "Западен". Подаден е бил сигнал на телефон 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Филипов и Мегеров са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен - неуредени финансови отношения между двамата.

По досъдебното производство се провежда активно, всеобхватно и обективно разследване, съобщават от прокуратурата. Извършени са множество огледи на местопроизшествие, на имоти, на жилищни сгради, на автомобили, иззети са веществени доказателства, част от които са предмет на изследване по назначени по делото експертизи и др.

Работи се по различни версии, включително и за евентуално установяване на съпричастност на други лица към извършване на престъплението.

Окръжният съд ще заседава по мярката за неотклонение на Мегеров на 4 октомври.