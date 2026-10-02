Пеевски към Радев: Покажи фактурите за платените ми полети, ако не - оставка

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли твърденията, че има фактури, удостоверяващи, че фирма "Спектрум" е плащала за неговите полети. И от парламентарните кулоари призова премиерът Румен Радев да извика вътрешния министър Иван Демерджиев, за да се изясни кой лъже.

По-рано днес по време на блиц контрола в парламента министър-председателят заяви, че няма да влиза в "джунглата на обществените поръчки, касаещи разходите за мантинелите". "Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и те са документирани. Там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро", добави той, обяснявайки все пак за полетите на Пеевски и евентуалната му обвързаност с фирми за мантинели.

Да си викне министър Демерджиев, да разберем - министър Демерджиев ли лъже само, или вече лъже и премиерът Радев, реагира от кулоарите лидерът на ДПС. 36 фактури за 36 полета платени от тази фирма, която цитирате, "Спектрум", е невъзможно да съществуват, настоя той.

И предложи оферта на Радев:

"Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма "Спектрум", аз ще си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не - той да си подаде оставката като премиер, или да уволни министър Демерджиев".

Пеевски очаква днес да види въпросните фактури, платени от "Спектрум".

"Това е невъзможно да съществува. Всичко е платено от мен и моето семейство, всички мои полети. Няма какво да доказвам, трябва да доказват тези, които ме обвиняват", настоя още депутат. А на въпрос откъде идват парите му за полети, той посочи, че това може да се провери в декларациите на него и семейството му. Моето семейство е лесно проверимо кое е, отвърна той на питане кое точно е семейството му. И подчерта - парите му са от абсолютно легитимна дейност.