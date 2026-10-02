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Международен наблюдател идва в Пазарджик за президентските избори

Диана Варникова

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акад.Асаф Хаджиев Снимка: Фейсбук

Генералният секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) акад. Асаф Хаджиев ще бъде международен наблюдател на изборния процес в България през октомври.

Той ще посети Пазарджик и региона, където ще проследи организацията и провеждането на изборите на място.

Посещението е по покана на народния представител от 13 МИР - Пазарджик Милен Трифонов, който е ръководител на Постоянната делегация на 52-рото Народно събрание в ПАЧИС.

Трифонов е избран начело на българската парламентарна делегация в Асамблеята с решение на Народното събрание от 17 юни 2026 г.

акад.Асаф Хаджиев

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