ВСС обяви конкурс за окръжен прокурор на Пловдив, мандатът на Ваня Христева изтича

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Документи се приемат в следващия един месец

Мандатът на сегашния окръжен прокурор на Пловдив Ваня Христева изтича и Висшият съдебен съвет обяви конкурс за ръководната позиция. Обявата е публикувана в "Държавен вестник" днес и заявления за участие се приемат до 2 ноември т. г.

Кандидатите трябва да представят диплома за завършено образование по специалността „Право", копие от удостоверение за

придобита юридическа правоспособност, медицинско свидетелство за липса на психическо заболяване, концепция за развитието на Окръжната прокуратура в Пловдив, която да съдържа лична

мотивация за заемане на длъжността и анализ и оценка на сегашното състояние.

Ваня Христева има право да се кандидатира отново за позицията, защото това е първият й мандат.