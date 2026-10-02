Хванаха 29-годишен украинец с метаамфетамин в Генерал Тошево

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Задържаха 29-годишен украински шофьор за метаамфетамин в Генерал Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 1 октомври в град Генерал Тошево е спрян за проверка микробус „Мерцедес", управляван от 29-годишен украински гражданин. В хода на проверката е установено бяло прахообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

Пак на 1 октомври, около 22:20 часа в град Добрич при проверка на 21-годишна жена е намерена ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържана е за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.