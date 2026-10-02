Нов дефибрилатор разширява мрежата за спешна реакция в Русе

Още един автоматичен външен дефибрилатор беше монтиран на пл. „Княз Александър Батенберг" в Русе. Устройството е дарение от Ротари клуб „Дунав" – Русе и е част от изгражданата в града мрежа от апарати, разположени на места с голям човекопоток и възможност за бърза реакция при спешна ситуация. На събитието присъстваха заместник-кметът Димитър Недев, съуправителят на Лечебни заведения „Медика" Алисе Муртезова, председателят на Ротари клуб „Дунав" – Русе Стоян Христов и началникът на общинския отдел „Здравни дейности" Искра Иванова. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„В критичен момент всяка секунда има значение и наличието на дефибрилатор на място с голям човекопоток може да се окаже решаващо. Благодарим на Ротари клуб „Дунав" за дарението и за подкрепата към инициативата, която прави Русе по-подготвен да реагира при спешни ситуации", заяви заместник-кметът.

Алисе Муртезова подчерта значението на обединените усилия в подкрепа на здравето на жителите и гостите на Русе и изрази увереност, че подобни инициативи трябва да продължат да се развиват. От своя страна Стоян Христов посочи, че членовете на Ротари клуб „Дунав" – Русе са приели идеята за изграждане на мрежа от дефибрилатори присърце и с удовлетворение предоставят устройството на Община Русе.

Новият апарат се намира в централната градска част, в непосредствена близост до Регионалната библиотека „Любен Каравелов" и други обществени обекти. Местоположението осигурява бърз достъп до устройството при необходимост, като то е предназначено да подпомогне оказването на първа помощ до пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

Разполагането на дефибрилатори на обществени места е част от по-широката инициатива за създаване на мрежа в Русе. През януари Общинският съвет даде старт на пилотен проект, който предвижда поставянето на пет автоматични външни дефибрилатора на ключови и денонощно достъпни места в града. Първият от тях беше монтиран пред сградата на Община Русе през юни. След това такива устройства бяха поставени в района на скейт парка и на кея до надписа „РУСЕ". Дефибрилатор вече е поставен и пред зала „Арена Русе".

Инициативата е резултат от партньорството между Общината, медицински организации, лечебни заведения и дарители, които обединиха усилията си за изграждането на мрежа от апарати на ключови места в града. За всяка от точките са предвидени информационни табели и видеонаблюдение, което да гарантира тяхната сигурност и достъпност.

Автоматичните външни дефибрилатори са разработени така, че да могат да бъдат използвани и от хора без медицинско образование. При включване устройството дава гласови и визуални указания за последователността на действията и анализира сърдечния ритъм, като подава електрически импулс само когато това е необходимо. Към апаратите са поставени и информационни табели с основни указания за реакция при сърдечен арест.

Предстои да бъдат предприети и допълнителни действия за повишаване на информираността и готовността на гражданите за реакция при спешни състояния. Българският Червен кръст – Русе е поел ангажимент да организира демонстрации за работа с дефибрилаторите, така че повече хора да познават възможностите на устройствата и основните стъпки за оказване на помощ.