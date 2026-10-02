Кърджалиец провали акция на ало измамници

Кърджалиец успя да провали акция на телефонни измамници, след като занесе в полицията в родопския град сумата от 3 100 евро. Мъжът бил нает по телефона да свърши услуга като пренесе пакет, но се усъмнил, че става муле и вместо към определеното му място отишъл в полицейското управление. Там предал сумата и разказал за случилото му се. Оказало се, че парите са взети от -годишен кърджалиец. Той получил обаждане на стационарния телефон от "инспектор Петров". Той му съобщил за катастрофа и казал, че парите са, за да не бъдат задържани близки на възрастния мъж, който предал всичките си налични пари. Благодарение на наетия за посредник измамата била провалена.

Не по този начин се развил сценария при втора телефонна измама. 82-годишна кърджалийка била убедена по телефона, че трябва да предаде 4 000 евро за операцията на неин близък.

При проверката, която извършили полицаи било установено, че позвъняванията са от румънски номера.

По случаите са образувани досъдебни производства за измама.

От полицията предупреждават, че от няколко дни Кърджали е обект на атака от телефонни измамници. Поне 6 са регистрираните опити да бъдат прибрани парите на възрастни хора.