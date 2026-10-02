Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, настоява да бъде призната за виновна

Софийският градски съд ще се произнесе в срок по протеста на прокуратурата срещу оправдателната присъда на Лена Бориславова. На днешното заседание държавното обвинение поиска отново Бориславова да бъде призната за виновна, докато защитата й настоя за потвърждение на оправдателната присъда на първоинстанционния съд.

На 18 ноември 2025 г. Софийският районен съд оправда тогавашният народен представител Лена Бориславова. Тя беше обвинена, след като председателят на сдружението Атанас Русев подаде сигнал. В него той твърдеше, че в периода от 13.05.2021 г. до 14.05.2021 г. Бориславова е представила пред Агенцията по вписванията пълномощно и други документи с подправен негов подпис. Става дума за изготвено пълномощно от негово име, както и протокол от заседание на сдружението, а целта била Кирил Петков да бъде освободен навреме като член на Управителния съвет на „Да запазим Корал", за да може да стане министър на икономиката в първото служебно правителство на Румен Радев.

Делото срещу Бориславова се гледа само по административния ред, т.е. не се търси наказателна отговорност, а само административна, пише БТА.